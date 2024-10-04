8-летний львовянин засунул в анальное отверстие странные предметы из-за TikTok: пришлось оперировать

Поступок ребенка мог иметь ужасные последствия

Посмотрел видео в TikTok и засунул себе в анальное отверстие элемент конструктора Лего с металлической проволокой. В больницу обратились родители восьмилетнего мальчика с жалобой на наличие посторонних тел в анусе их ребенка.

О нетипичном случае сообщили в больнице "Охматдет". Во время осмотра врачи увидели металлическую проволоку, а во время операции обнаружили в сигмовидной кишке еще элемент конструктора Лего.

Своими действиями мальчик повредил слизистую своей толстой кишки, но, к счастью, орган остался целым и пробития не произошло.

"Если острым предметом повреждается прямая или сигмовидная кишка, то до шести часов можно хирургически устранить дефект, то есть вшить рану. А если время присутствия постороннего тела в толстой кишке превышает это время и имеется перфорация — тогда оперативное вмешательство заканчивается выводом противоестественного заднего прохода на переднюю брюшную стенку и лечение занимает длительное время", — рассказала детский хирург Оксана Горбач.

После этого пришлось бы делать еще одну операцию – наложение толстокишечного анастомоза для восстановления проходимости кишки. Лечение могло бы затянуться на месяцы.

Также врачи обратили внимание родителей на то, что подобное поведение ребенка может быть очень опасным для здоровья.

Элементы конструктора Лего

"Как правило, дети школьного возраста делают такие вещи сознательно, чтобы привлечь внимание на себя или выразить какой-то протест. В этом случае парень объяснил, что сделал такое после просмотра видео в TikTok," — добавил детский хирург Назар Гаврилишин.

Хирурги, спасшие ребенка

Учитывая инцидент, врачи отметили необходимость контролировать контент, который просматривает ребенок, а также следить за его психологическим состоянием, чтобы вовремя выявить возможные проблемы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве врачи спасли ребенка, который проглотил десятки деталей конструктора. Все элементы были в разных частях желудочно-кишечного тракта и были соединены между собой магнитами.