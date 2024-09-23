Масштабы впечатляют: в сети показали спутниковые фото последствий удара по Торопцу

При ударе там могли быть поезда с боеприпасами

В сети распространяются новые спутниковые снимки 23-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России, расположенного вблизи поселка Октябрьской Тверской области. На них видно, что было уничтожено более 58 зданий складов, несколько открытых площадок с боеприпасами, повреждены железные дороги и разрушены поезда с боеприпасами.

Об этом сообщил американский OSINT-исследователь MT_Anderson в X со ссылкой на данные спутников. В сети Х опубликовали соответствующие фото.

На спутниковых снимках видно, что серьезные повреждения получила северная часть депо.

Более 58 зданий складов и несколько открытых площадок превратились в пепел или сильно повреждены.

Также пострадали зоны погрузки боеприпасов на железную дорогу. OSINT-аналитики считают, что при ударе там были поезда с боеприпасами.

Что предшествовало

На этой неделе в Тверской области России было два удара по складам с боеприпасами. Сначала в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России из-за атаки дронов возник пожар и детонация. Губернатор области Игорь Руденя тогда распорядился частично эвакуировать население.

Впоследствии стало известно, что успешно атаковали обширный состав главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области дроны СБУ, ГУР и ССО. По словам источника "Телеграфа", на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы. Затем 21 сентября дроны атаковали состав боеприпасов в населенном пункте Октябрьской Тверской области.