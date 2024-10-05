Морские крепости под контролем: в ГПСУ показали эксклюзивные кадры боев за "вышки Бойко"

Вышки выполняют роль украинских морских крепостей

Государственная пограничная служба Украины опубликовала эксклюзивные кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного. Очевидно, речь идет о так называемых "вышках Бойко" — буровых газо- и нефтедобывающих платформах у берегов Крыма.

Видео опубликовали на официальных страницах Госпогранслужбы, в частности, в Telegram. Отметили, что бойцы ГПСУ действовали совместно с подразделениями ГУР МОУ.

"Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, выполняющих роль наших морских крепостей. Их удержание позволяет контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону", — отметили в сообщении.

На кадрах запечатлен отряд спецназовцев, которые на лодках отправляются на заранее просчитанные позиции. Завязывается бой, на одном из кадров мы видим, как горит одна из башен.

"Спецы Государственной пограничной службы Украины в составе Сил обороны Украины полностью контролируют часть газодобывающих башен в акватории Черного моря и мы четко понимаем, что вокруг нас наше море, под ним наши недра и они принадлежат только Украине и ее народу", — сказал один из бойцов.

Газодобывающие башни

"Вышки Бойко" — две плавучие буровые установки "Петр Годованец" (2010 года постройки) и "Украина" (2012 года). Их называют в честь тогдашнего министра топлива и угольной промышленности Юрия Бойко.

После строительства вышек выяснили, что их закупили на сотни миллионов долларов дороже рыночной цены. Это назвали одной из самых больших коррупционных схем в истории Украины. Буровые платформы сначала были расположены в 100 километрах от Одессы и в 150 км от побережья Крыма.

В марте 2014 года самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" были захвачены войсками РФ и перебазированы из зоны Одесского газового месторождения ближе к временно оккупированному Крыму. Позже Печерский суд Киева наложил арест на эти установки. 15 сентября 2016 года ГПУ официально заявила, что "следствием не установлены факты подписания от имени Бойко документов о проведении закупок" этих вышек.

Расположение башен в 2022 году

27 августа 2023 года вблизи платформ произошло боевое столкновение между украинскими военнослужащими, находившимися на четырех скоростных катерах и российским истребителем Су-30. Инцидент был снят на видео с расстояния украинским БПЛА. Российский самолет неудачно пытался поразить украинские катера из пушечного и ракетного вооружения, и эти попытки были пресечены выстрелом из ПЗРК, в результате которого самолет получил повреждение.

11 сентября 2023 т. н. "вышки Бойко", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш" были возвращены под контроль Украины. О текущем расположении вышек точной информации нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что по возвращении так называемых "вышек Бойко" под контроль Украины, россияне потеряли в Черном море возможность вести разведку в небе, воде и суше. Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.