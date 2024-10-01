Сложных участков на фронте становится все больше: в Третьей штурмовой сделали тревожный прогноз

Военный призвал поменять истощенные бригады

На восточном фронте остается сложная ситуация. Однако на данный момент катастрофы нет.

Об этом рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, пишет РБК-Украина. По его словам, в зоне своей ответственности бойцы 3 ОШБр сдерживают врага, но россияне каждый день пытаются штурмовать, нащупывают места, где могут продвигаться.

"Ситуация действительно сложная. На данный момент катастрофы нет, но если не будет достаточно внимания, мы ее все же почувствуем", — подчеркнул Жорин.

В то же время он подчеркнул, что есть действительно сложные участки, и сегодня их все больше. По информации военного, очень сложная ситуация возле Купянска, где россияне выходят к реке Оскол. Также украинские воины испытывают проблемы в Угледаре.

"Я думаю, что те, кто смотрят на карту, понимают следующие этапы действий наших войск в этом населенном пункте, которые абсолютно очевидны и которые будут сейчас вынужденными", — сказал он.

Также Жорин назвал чрезвычайно сложной ситуацию в Торецке. Кроме того, по его словам, все складывается "не очень" в районе Нью-Йорка.

"Ну, то есть мы можем видеть и понимать, что почти вдоль этой восточной линии фронта враг на нас давит и давит успешно. Поэтому очень важно сегодня не пьянеть от того, что "все хорошо" и там "что-то изменят какие-то выборы" или еще. Что-то изменить сможем только мы, и сейчас нам как никогда нам надо над этим думать", — считает он.

По его словам, изменить ситуацию за один день невозможно, но с комплексным подходом ее можно стабилизировать. По мнению военного, к такой ситуации на фронте привели "конкретные нелепые решения некоторых людей".

"Потому что непосредственно те бригады, которые выполняют задачи, они истощены. И большинство из них необходимо либо поменять, либо хотя бы усилить их другими подразделениями", — подчеркнул Жорин.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в случае захвата россиянами Покровска Донецкой области в Украине может возникнуть дефицит угля, который будет необходим для работы соответствующих предприятий. Ведь в Покровске расположена единственная шахта, где добывают коксующиеся угли.