Куда после Угледара пойдут войска РФ: под угрозой два населенных пункта (видео)

Дальнейшее развитие событий может быть очень стремительным

В среду, 2 октября, ВСУ официально вышли из Угледара согласно приказу командования. Вражеские войска зашли в город и полностью его захватили. Они сейчас заняты тем, чтобы укрепиться на местности и перегруппироваться.

По словам сооснователя и аналитика интерактивной онлайн карты боевых действий DeepState Романа Погорелого, далее армия РФ возможно начнет продвигаться в сторону Курахово или Великой Новоселки Донецкой области. Об этом он рассказал "Телеграфу" в своем эксклюзивном комментарии.

"Про остановку продвижения вражеских войск сейчас очень рано говорить. Сейчас они завладели Угледаром и будут там полностью закрепляться. Они будут перегруппировываться. Дальнейшие их шаги проявятся уже позже", — отметил аналитик.

По мнению Романа Погорелого, войска РФ могут начать действовать по Авдеевскому сценарию. И если у ВСУ не готовы позиции и враг продолжит задействовать все доступные ему ресурсы, то возможно они пойдут в сторону Курахово в Донецкой области.

"Враг подтянул в Угледар ресурсы и привлек дополнительные силы. Там сейчас сконцентрированы и регулярные войска, и спецподразделения и отдельные бригады БПЛА. Поэтому дальше мы уже будем наблюдать за их действиями и за тем, как они будут использовать весь этот ресурс. Возможно они начнут хаотично продвигаться в сторону Курахово. Также возможно, что Великая Новоселка станет их целью, чтобы "закрыть" Времевский выступ и всю южную часть Донецкой области", — говорит Погорелый.

Падение Угледара — что известно

Угледар – это город в Волновахском районе Донецкой области. Оно находится примерно в 57 километрах от Донецка. Оборонительная операция в этом районе продолжалась два года.

В последние недели ситуация у Угледара ухудшилась. Фиксировалось опрокидывание сил врага в город.

На прошлой неделе в СМИ сообщили, что 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев могла начать тактический выход из Угледара. Однако позже бойцы бригады опровергли это.

На днях россияне заявили о захвате города. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали геолокационные кадры и подтвердили, что войска РФ оккупировали Угледар.

ВСУ официально вышли из Угледара согласно приказу командования 2 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что аналитики Американского института изучения войны (ISW) оценили, что даст россиянам захват Угледара. Они назвали причины, почему это вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на мероприятии Донецкой области.