Военные требуют вернуть главный корпус Университета обороны в собственность Минобороны

На сайте Кабмина была зарегистрирована петиция О возвращении главного корпуса Национального университета обороны Украины в собственность Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает военный обозреватель Роман Бочкала.

"Военнослужащие ОМУ требуют возвращения корпуса номер один в собственность Министерства Обороны Украины. Это справедливое решение обеспечит эффективное пополнение боевых подразделений ВСУ специалистами тактического и стратегического уровней", — говорится в сообщении.

Он отмечает, что в июле 2013 года преступным решением правительства Николая Азарова главное здание Национального университета обороны Украины, расположенное по адресу г. Киев, проспект Воздухофлотский, 28, вместе с несколькими домами военного городка, были переданы в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел

Как следствие, возникли нарушения слаженной работы всех подразделений главного высшего военного заведения Украины.

Подписать петицию можно по ссылке.https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7291.