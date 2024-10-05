Військові вимагають повернути головний корпус Університету оборони у власність Міноборони

На сайті Кабміну було зареєстровано петицію Про повернення головного корпусу Національного університету оборони України у власність Міністерства Оборони України.

Про це інформує військовий оглядач Роман Бочкала.

"Військовослужбовці ЗМУ вимагають повернення корпусу номер один у власність Міністерства Оборони України. Це справедливе рішення забезпечить ефективне поповнення бойових підрозділів ЗСУ фахівцями тактичного та стратегічного рівнів", — йдеться у його повідомленні.

Він зазначає, що у липні 2013 року злочинним рішенням уряду Миколи Азарова головна будівля Національного університету оборони України, яка розташована за адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський, 28, разом із кількома будинками військового містечка, були передані до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Як наслідок, виникло порушення злагодженої роботи усіх підрозділів головного вищого військового закладу України.

Підписати петицію можна за посиланням — https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7291.