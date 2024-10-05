Перелом грядет: экономика РФ на грани, а Украина готовится к контрнаступлению — The Times

Проблемы России в 2025 году станут более заметными

Ситуация складывается не лучшим образом для Украины, из-за разрушений от войны, роста популярности пророссийских сил на Западе и продолжения наступления россиян на востоке. Однако для России тоже есть множество не менее тревожных сигналов, которые идут изнутри страны.

Об этом говорится в материале The Times. Отмечается, что 2024 год был годом российской инициативы, однако Украина в следующем году сможет начать свое контрнаступление, а экономические проблемы дадут о себе знать.

Хотя российская экономика все еще работает, но признаки истощения уже начинают виднеться на горизонте, а некоторые российские экономисты говорят, что в конце 2025 года наступит "решающая точка, которая сломает нынешнее равновесие".

Издание отмечает, что на фронте дела идут тоже не лучшим образом, поскольку генералы уже несколько месяцев требуют у Владимира Путина новой мобилизации. Глава Кремля понимает, насколько этот шаг будет непопулярным, а потому продолжает колебаться с решением.

Параллельно с этим в России пытаются найти альтернативные способы завлечь людей в армию и уже пообещали им разовую выплату в 2,3 миллиона рублей и годовую зарплату в 5,2 миллиона рублей. Это помогло в краткие сроки завлечь больше добровольцев, однако сейчас темпы сошли на нет.

Авторы статьи отмечают, что подготовка новых бригад и получение западного вооружения позволит Украине провести контрнаступление в 2025 году, а получение разрешения на применение дальнобойного оружия заметно усугубит проблемы с логистикой.

На фоне этого сокращается разрыв в боеприпасах, если в начале года россияне выпускали восемь снарядов к одному украинскому, то сейчас разрыв уменьшился до трех к одному. Также заметно истощение российских запасов техники — из 2000 танков, которые отправились на фронт лишь 200 были новыми, в то время, как Т-55 родом из 1950-х годов уже начали снимать с консервации.

Отмечается, что проблемы с людьми тоже дали о себе знать, поскольку безработица упала до исторического минимума, а работодателям приходится взвинчивать зарплаты, чтобы найти дефицитных работников. При этом около 90 тысяч вакансий остаются не закрытыми, а в некоторых отраслях, например в полиции, сообщают о неукомплектованности почти на треть. Даже зэки, которые ранее были одним из основных источников пополнения армии, "израсходовались" настолько, что приходится закрывать колонии.

Издание отмечает, что хоть Украина и сталкивается с большим количество проблем, однако она умудряется наращивать свое военное производство, а также растет производство у союзников. В то же время Китай, КНДР и Иран похоже намерены выдоить из России последние деньги. Скорее всего у Путина получится справиться с вызовами в следующем году, однако он будет искать способы как-то закончить войну, пока его страна не начнет коллапсировать под гнетом проблем

Как сообщалось ранее, заседание группы "Рамштайн" состоится 12 октября. Эксперты считают, что по его результату Украина получит большое количество дальнобойного оружия.