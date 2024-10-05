Перелом наближається: економіка РФ на межі, а Україна готується до контрнаступу — The Times

Проблеми Росії у 2025 році стануть помітнішими

Ситуація складається не найкращим чином для України через руйнування від війни, зростання популярності проросійських сил на Заході та продовження наступу росіян на сході. Однак для Росії теж є безліч не менш тривожних сигналів, які йдуть із середини країни.

Про це йдеться у матеріалі The Times. Зазначається, що 2024 рік був роком російської ініціативи, проте Україна наступного року зможе розпочати свій контрнаступ, а економічні проблеми дадуть взнаки.

Хоча російська економіка все ще працює, але ознаки виснаження вже починають виднітися на горизонті, а деякі російські економісти кажуть, що наприкінці 2025 року настане "вирішальна точка, яка зламає нинішню рівновагу".

Видання зазначає, що на фронті справи йдуть теж не найкраще, оскільки генерали вже кілька місяців вимагають у Володимира Путіна нової мобілізації. Глава Кремля розуміє, наскільки цей крок буде непопулярним, а тому продовжує вагатися із рішенням.

Паралельно з цим у Росії намагаються знайти альтернативні способи залучити людей в армію і вже пообіцяли їм разову виплату 2,3 мільйона рублів і річну зарплату 5,2 мільйона рублів. Це допомогло в стислі терміни залучити більше добровольців, проте зараз темпи зійшли нанівець.

Автори статті зазначають, що підготовка нових бригад та отримання західного озброєння дозволить Україні провести контрнаступ у 2025 році, а отримання дозволу на застосування далекобійної зброї помітно посилить російські проблеми з логістикою.

На тлі цього скорочується розрив у боєприпасах, якщо на початку року росіяни випускали вісім снарядів до одного українського, то нині розрив зменшився до трьох до одного. Також помітно виснаження російських запасів техніки — з 2000 танків, які вирушили на фронт, лише 200 були новими, тоді як Т-55 родом із 1950-х років уже почали знімати з консервації.

Наголошується, що проблеми з людьми теж дали про себе знати, оскільки безробіття впало до історичного мінімуму, а роботодавцям доводиться накручувати зарплати, щоб знайти дефіцитних працівників. При цьому близько 90 тисяч вакансій залишаються не закритими, а в деяких галузях, наприклад, у поліції, повідомляють про неукомплектованість майже на третину. Навіть зеки, які раніше були одним з основних джерел поповнення армії, "витратилися" настільки, що доводиться закривати колонії.

Видання зазначає, що хоч Україна і стикається з великою кількістю проблем, проте вона примудряється нарощувати своє військове виробництво, а також зростає виробництво у союзників. Водночас Китай, КНДР та Іран, схоже, мають намір видоїти з Росії останні гроші. Швидше за все, у Путіна вийде впоратися з викликами наступного року, проте він шукатиме способів якось закінчити війну, поки його країна не почне колапсувати під гнітом проблем.

Як повідомлялося раніше, засідання групи "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня. Експерти вважають, що за його результатом Україна отримає велику кількість далекобійної зброї.