Трамп нашел виновного в войне РФ против Украины, и это не Путин

Почти вся речь Трампа касалась Украины

На митинге в Северной Каролине кандидат в президенты США Дональд Трамп выдал очередную порцию абсурдных заявлений. Одной из них стало обвинение президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в развязывании войны в Украине.

Бывший глава Белого дома утверждает, что именно нынешняя американская администрация виновата в продолжении конфликта. По словам Трампа, Байден и Харрис "допустили это, продолжая снабжать Зеленскими деньгами и боеприпасами, как никогда раньше в истории", пишет Associated Press.

Республиканец убежден, что если бы Украина пошла на уступки России еще до начала полномасштабного вторжения, удалось избежать разрушений и жертв. "Если бы они согласились на плохое соглашение, это было бы гораздо лучше. Они немного уступили бы, и все остались бы живыми, и каждое здание осталось бы целым", — заявил Трамп.

Экспрезидент США подверг критике политику Байдена в отношении Украины, обвинив его в подстрекательстве конфликта. По мнению Трампа, обещания помочь Украине защититься лишь усугубили ситуацию, вместо того чтобы подтолкнуть Киев к территориальным уступкам Москве.

Бывший американский лидер подчеркнул, что в случае победы Камалы Харрис на предстоящих выборах ситуация в Украине только ухудшится. "Больше людей погибнет, больше городов упадет", — прогнозирует Трамп.

В своих заявлениях Трамп ни разу не упомянул об ответственности России за развязывание войны. Он лишь отметил, что президент РФ Владимир Путин "не ангел", но при этом выразил уверенность, что при его президентстве вторжение бы не произошло.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что у Трампа требуют уволить посла Украины в США. Даже Маск не остался безучастным к этим заявлениям.