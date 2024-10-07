В Раде предлагают скидки для уклонистов

Депутаты считают, что это поможет в мобилизации

В Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект, касающийся призывников, военнообязанных и резервистов. Инициатива предусматривает возможность самостоятельного обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения персональных данных.

Ключевой особенностью предложения является существенное уменьшение штрафа за нарушение правил военного учета. Вместо полной суммы в 17 тысяч гривен граждане смогут заплатить только половину — 8,5 тысяч гривен. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Детали инициативы

Законопроект №12093, который внесла группа депутатов во главе с главой правоохранительного комитета Сергеем Ионушасом, направлен на усовершенствование механизмов привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно пояснительной записке к проекту, на 2024 год более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные через центр предоставления административных услуг, электронный кабинет или непосредственно в ТЦК и СП. Это создает значительные препятствия для процессов мобилизации в стране.

Следует отметить, что инициатива находится на стадии рассмотрения и может претерпеть изменения в процессе обсуждения и голосования в Верховной Раде Украины.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Кабмин ввел новые правила отправки повесток по почте. В документе появилось важное уточнение.