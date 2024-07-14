Обновление данных в ТЦК: в Минобороны рассказали, кому грозят штрафы после 16 июля

Заканчается дедлайн для уточнения данных

Во вторник, 16 июля, истекает двухмесячный срок для обновления гражданами своих военно-учетных данных, определенный в новом законе о мобилизации. Граждане, не сделавшие этого, могут быть привлечены к административной ответственности.

Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Марк Андрусяк. По его словам, эта норма была заложена с целью установления справедливого подхода для всех граждан Украины в исполнении своего конституционного воинского долга.

"Это касается граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет и определенной категории граждан женского пола, определенных законом. Согласно этому закону граждане должны были обновить три основных категории своих военно-учетных данных — это место жительства, номер телефона и электронный адрес при наличии", — отметил он.

Таким образом, по словам Андрусяка, граждане, не обновившие свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности. Он напомнил, что Кодексом Украины об административном правонарушении предусмотрен размер такой ответственности, которая на сегодняшний день составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время Андрусяк подчеркнул, что, по мнению Минобороны, у граждан было достаточно времени для обновления своих военно-учетных данных. По его словам, министерство не инициирует внесение изменений в законодательство Украины по продлению срока этого обновления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро попасть в ТЦК, чтобы обойти очередь. А также, кто может получить повестку в июле.