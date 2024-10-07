У Раді пропонують знижки для ухилянтів

Депутати вважають, що це допоможе у мобілізації

У Верховній Раді України зареєстровано новий законопроєкт, який стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ініціатива передбачає можливість самостійного звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення персональних даних.

Ключовою особливістю пропозиції є суттєве зменшення штрафу за порушення правил військового обліку. Замість повної суми в 17 тисяч гривень, громадяни зможуть сплатити лише половину — 8,5 тисяч гривень. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Деталі ініціативи

Законопроєкт №12093, який внесла група депутатів на чолі з головою правоохоронного комітету Сергієм Іонушасом, спрямований на вдосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, станом на 2024 рік понад 6 мільйонів військовозобов'язаних громадян не уточнили свої персональні дані через центр надання адміністративних послуг, електронний кабінет або безпосередньо у ТЦК та СП. Це створює суттєві перешкоди для процесів мобілізації в країні.

Варто зауважити, що ініціатива перебуває на стадії розгляду і може зазнати змін у процесі обговорення та голосування у Верховній Раді України.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Кабмін ввів нові правила відправлення повісток поштою. У документі з'явилося важливе уточнення.