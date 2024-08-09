Военный учет женщин в Украине: кто подлежит и что нужно знать

Несвоевременное обновление данных считается административным правонарушением

В Украине мобилизация для женщин остается добровольной. Однако представители некоторых профессий должны в обязательном порядке встать на военный учет и обновить военно-учетные данные.

По статье 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе специальностями, подлежат постановке на военный учет женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. В частности, гражданки, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной, становятся на учет по желанию.

Женщины-медики и фармацевты, которые должны стать на военный учет:

работницы государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, получивших образование по этим специальностям;

студентки последних курсов этих специальностей;

безработные женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Также женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, должны обновить свои военно-учетные данные. С 16 июля лица, которые не уточнили данные вовремя, могут получить штраф от 17 000 до 25 500 грн. Это правонарушение квалифицируется как административное.

В то же время по Кодексу Украины пока автоматическая выписка штрафов не предусмотрена. Однако она налагается на человека в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года от даты совершения такого правонарушения.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли обновить военно-учетные данные в августе и чем это грозит. Есть большой шанс нарваться на штраф.