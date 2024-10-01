Командиры смогут сами направлять добровольцев на ВВК и набирать людей в свои подразделения

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Во вторник, 1 октября, во время заседания Кабинета министров Украины в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации был внесен ряд изменений. С этого момента полномочия командиров воинских частей будут значительно расширены.

Они получат право комплектовать боевые части добровольцами и смогут сами направлять граждан на прохождение ВВК. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Известно, что Кабмин внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации и расширил полномочия командиров воинских частей.

Они получили право направлять резервистов и военнообязанных на прохождение ВВК, чтобы определить их степень пригодности к несению военной службы.

Кроме этого, командирам воинских частей разрешено самостоятельно комплектовать боевые воинские части за счет добровольцев, которые изъявляют желание проходить службу по призыву.

Гончаренко также подчеркнул, что Генштабу Вооруженных сил предоставлено право определить перечень воинских частей, командирами которых будет осуществляется призыв резервистов и военнообязанных.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва. Мужчины до 25 и более 60 лет, как правило, не подлежат призыву.

Также не подлежат мобилизации лица с инвалидностью I-III степеней и признанные непригодными к несению военной службы по состоянию здоровья. Кроме того, мобилизация женщин в Украине остается добровольной.

Несмотря на это, существует целый ряд граждан, которые уже не могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Новое законодательство предусматривает, что осенью отсрочку не получат 8 категорий мужчин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы для отсрочки будут проверять ТЦК в октябре. После внесения изменений в законодательство оформление отсрочки стало проще.