Наказания за "самоволку" больше не будет? Какие изменения готовят в Раде

Информация о том, что в "самоволке" сейчас более 100 тысяч военных, не соответствует действительности

В украинском парламенте работают над законопроектом, который предусматривает полное освобождение от ответственности, если после самовольного оставления части (СОЧ/СЗЧ) добровольно вернуться в войско. Проект могут зарегистрировать в ближайшие дни.

Об этом сказал народный депутат, член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, пишет Hromadske. По его словам, от предыдущего закона, декриминализирующего первое СЗЧ, этот проект должен отличаться тем, что уголовное производство даже не будет открываться.

"Нынешний закон работает, но только тогда, когда человеку уже сообщено о подозрении и суд принимает решение об освобождении его от уголовной ответственности. А мы хотим устранить эту возможность, чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется. А это очень многих сдерживает от возвращения на военную службу. То есть мы хотим, чтобы была возможность вернуться к военной службе без страха иметь судимость", — отметил Вениславский.

Справка: СОЧ/СЗЧ — самовольное оставление части (на укр. — самовільне залишення частини). За самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы более трех суток, но не более месяца, человеку может грозить наказание в виде содержания дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишения свободы на срок до трех лет.

Вениславский заверил, что информация насчет того, что в СОЧ сейчас более 100 тысяч военных, не соответствует действительности. Он говорит, что их меньше.

На вопрос о том, нет ли после случая публичного СОЧ парламентских дискуссий о четких сроках службы и не ожидается ли обещанный законопроект от Минобороны, Вениславский ответил следующее:

"Мы на заседании будем эти вопросы поднимать. Ожидаем встречи министра. Сейчас я не готов комментировать это. Мы ожидаем эту информацию от министра обороны", — подытожил народный избранник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Центра предоставления поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев рассказал, что в Украине с 2022 года уже более 100 тысяч военных совершили СОЧ.