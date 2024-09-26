Цифра колоссальная и продолжает расти: сколько военных самовольно оставили части

Бывают даже массовые случаи СОЧ

В Украине нередки случаи самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими Сил обороны. С 2022 года уже более 100 тысяч военных совершили СОЧ.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил юрист Центра предоставления поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев. По его словам, в некоторых делах о самовольном оставлении воинской части фигурирует по 20-30 человек.

Юрист подчеркнул, что нужно считать не количество дел по СОЧ, а количество людей по каждому делу, которых в дальнейшем собираются обвинять. В то же время Лихачев подчеркнул, что точное количество военных, осуществивших СОЧ, могут назвать только в Вооруженных силах Украины.

По словам юриста, количество таких случаев только растет. Он отметил, что у ГБР просто нет ресурсов расследовать все эти уголовные производства.

Также Лихачев рассказал, что военные, которые хотят вернуться в свои части, выражают опасения, что их будут использовать в "штрафбатах". По его словам, военные не понимают, что с ними будет по возвращении.

Напомним, военный Сергей Гнездилов, который сам покинул часть после пяти лет службы, объяснил "Телеграфу", почему многие украинские военные прибегают к СОЧ. Он также объяснил, что поможет искоренить это явление.