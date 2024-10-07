"Труха" продолжает помогать: команда известного телеграмм-канала купила за собственные средства квартиру для семьи из Харькова

Команда "Трухи" приобрела новую трехкомнатную квартиру в центральном районе Харькова для семьи Виктории, пострадавшей в начале полномасштабного вторжения. Тогда на Северной Салтовке их дом был разрушен при обстреле.

Об этом рассказал Максим Лавриненко владелец сети "Труха".

Это было нелегкое путешествие, но мы уверены, что сделали правильный выбор. Увидеть счастливые глаза Виктории – лучшая награда за все наши усилия. Я сам едва удержался от эмоций. Это было не просто передать ключи от квартиры, это было о предоставлении надежды и нового начала", – поделился Максим Лавриненко.

В течение нескольких лет семья Виктории не имела собственного жилья. Пережив трагедию потери жилья, Виктория, получив ключи от новой квартиры, ставшие символом нового этапа в ее жизни, снова испытывает радость. Благодаря инициативе Максима Лавриненко и команды "Трухи" удалось обеспечить семью новым жильем и показать, что совместными усилиями можно преодолеть любые трудности.

"Наша история на этом не заканчивается. В ближайшее время мы планируем приобрести еще одну квартиру для пострадавшей семьи. Уже внесен задаток, и в ноябре мы сможем поделиться новыми достижениями", – делится планами Максим Лавриненко.

Стоит отметить, что "Труха" с первых дней войны активно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Команда проекта организует сбор средств, закупает необходимое оборудование для ВСУ, помогает деньгам семьям, чьи дома пострадали от ракетных атак, а также поддерживает различные социальные инициативы. Недавно "Труха" присоединилась к строительству детской спортивной площадки для детей-сирот, создав для них место для игры и развития.