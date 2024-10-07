"Труха" продовжує допомагати: команда відомого телеграм-каналу купила за власні кошти квартиру для родини з Харкова

Команда "Трухи" придбала нову трикімнатну квартиру у центральному районі Харкова для родини Вікторії, яка постраждала на початку повномасштабного вторгнення. Тоді на Північній Салтівці їхній дім було зруйновано під час обстрілів.

Про це розповів Максим Лавриненко власник мережі "Труха".

"Це була нелегка подорож, але ми впевнені, що зробили правильний вибір. Побачити щасливі очі Вікторії – найкраща нагорода за всі наші зусилля. Я сам ледь втримався від емоцій. Це було не просто передати ключі від квартири, це було про надання надії і нового початку", – поділився Максим Лавриненко.

Протягом кількох років родина Вікторії не мала власного житла. Переживши трагедію втрати житла, Вікторія, отримавши ключі від нової квартири, які стали символом нового етапу в її житті, знову відчуває радість. Завдяки ініціативі Максима Лавриненка та команди "Трухи" вдалося забезпечити сім’ю новим житлом та показати, що спільними зусиллями можна подолати будь-які труднощі.

"Наша історія на цьому не закінчується. Найближчим часом ми плануємо придбати ще одну квартиру для постраждалої сім’ї. Вже внесено задаток, і в листопаді ми зможемо поділитися новими здобутками", – ділиться планами Максим Лавриненко.

Варто зазначити, що "Труха" з перших днів війни активно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Команда проєкту організовує збір коштів, закуповує необхідне обладнання для ЗСУ, допомагає грошима родинам, чиї домівки постраждали від ракетних атак, а також підтримує різноманітні соціальні ініціативи. Нещодавно "Труха" долучилася до будівництва дитячого спортивного майданчика для дітей-сиріт, створивши для них місце для гри та розвитку.