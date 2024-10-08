Украинцев предупредили о немыслимых ценах на картофель уже этой зимой

Цена на картошку в Украине продолжает бить рекорды. Зимой этот популярный овощ может оказаться и вовсе "золотым".

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко. Он констатировал, что картошка подорожала в два — два с половиной раза. На оптовых рынках её продают примерно по 19-22 грн за килограмм, а в супермаркетах цены на неё колеблются в районе 30-35 грн за килограмм.

"И это притом что мы только заходим в первую половину октября", — говорит Гопко.

Аналитик объяснил, что бурный рост цен вызвали прежде всего засуха и твердая почва. Это не позволило в некоторых регионах полноценно собрать урожай.

Согласно прогнозу Гопко, уже зимой и в начале весны мы можем подойти к ситуации, когда килограмм картошки в супермаркетах будет стоить 50-55 гривен.

"То есть 50-55 грн – это цена, которая может быть за килограмм картофеля. Но это такой оптимистичный вариант. Реалистичный может быть даже немного больше, то есть и 60 грн", — считает он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине снова подорожает хлеб.