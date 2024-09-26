Борщ стал дороже: картофель за год вырос в цене почти на 150%, что будет дальше

Борщовый овощ местами вырос с 7 до 17,3 гривны за килограмм

В Украине с начала сентября наблюдается удорожание картофеля. Есть пять основных причин, влияющих на ценообразование.

Как говорит Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа", сейчас на рынке есть стабильное предложение картофеля, однако в определенных регионах ситуация может отличаться. Местами за год стоимость овоща выросла на 147%.

По ее словам, на цены повлияли:

Предложение и регионы снабжения. Большинство регионов, выращивающих картофель, расположены на севере и западе Украины. В настоящее время часть объемов поставляется из центральных областей. Кроме того, урожай может уменьшиться из-за погодных условий;

Затраты на логистику и сборы поздних сортов;

Низкая урожайность, если сравнивать с прошлыми годами;

Погодные условия;

Рост затрат на энергоносители.

Попович прогнозирует, что в ближайший месяц стоимость картофеля может вырасти из-за увеличенного спроса, ведь уменьшится предложение раннего картофеля, и будет переход к уборке поздних сортов. Однако резких и сильных скачков ожидать не стоит.

Цены на картофель в Украине.

Стоимость картофеля на оптовом рынке "Шувар" сейчас в среднем составляет 17,3 грн/кг, что на 147% больше цены в прошлом году, которая была в настоящее время 7 грн/кг.

Между тем, согласно "Минфину", сейчас 1 кг картофеля стоит в среднем 26,32 гривны. Месяцем ранее ценник был меньше на 3,83 гривны — 22,49 гривны.

Картошку молодую 1 кг в сентябре можно приобрести в среднем за 40,60 гривен, но в августе ее цена составляла 22,76, то есть на 17,84 гривны меньше.

В сентябре на розовый картофель 1 кг средний ценник составляет 24,90 гривны. В августе стоимость была выше на 2,02 гривны – 26,90 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине снова подорожает хлеб.