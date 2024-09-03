Кто из мужчин до 25 лет имеет право уехать за границу: есть определенные условия

Это касается некоторых студентов

Во время военного положения некоторые мужчины в Украине все же имеют право выезжать за границу. Согласно действующему законодательству о мобилизации отдельные соискатели высшего образования могут получить отсрочку, однако это не всегда является основанием для пересечения государственной границы.

Адвокат Елена Воронкова из Адвокатского бюро "Ивана Хомича" рассказала для "РБК-Украина", что украинские мужчины до 25 лет могут выехать за пределы Украины, если они являются студентами иностранных учреждений высшего образования. Однако для этого они должны соответствовать ряду условий.

По словам юриста, юноши могут выезжать за границу и возвращаться назад, если:

они в возрасте 18-22 лет;

не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;

являются студентами высших учебных заведений, получать степень бакалавра или магистра (для определенного перечня специальностей) и быть участником академической мобильности на один семестр.

"При наличии всех этих условий, актуальных документов и обновления данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или через приложения человек может приехать в страну, а затем вернуться на обучение за границу", — отмечает Воронкова.

Напомним, согласно последним изменениям в законодательство о военном положении и мобилизации, которые вступили в силу в мае, для мужчин призывного возраста установлено дополнительное требование при пересечении государственной границы: иметь при себе военно-учетный документ кроме паспорта.

Граждане призывного возраста, не имеющие законных оснований для освобождения от мобилизации, не могут уехать за пределы страны. Однако существуют категории украинцев, которые могут пересечь границу.

Ранее "Телеграф" писал, как мужчине уехать за границу, если родственник с инвалидностью уже там. В этой ситуации есть два варианта.