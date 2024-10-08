Западные СМИ правы: украинцам рассказали о большом достижении ВСУ на фронте

Уничтожение вражеских БПЛА стоит относительно дешево

Силы обороны Украины с июня начали успешно сбивать российские разведывательные беспилотники. Для этого они используют FPV-дроны.

Об этом "Телеграфу" рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный. Он подтвердил информацию зарубежных СМИ, что таким образом Россия потеряла преимущество в разведывательных дронах, корректировавших ракетные удары.

"Это абсолютная правда. У нас очень большие достижения… Они (разведывательные беспилотники РФ. — Ред.) летают на высоте примерно 5 км. На такой высоте его достать стрелковым оружием уже очень трудно. Это уже нужно использовать средства типа ПЗРК или ЗРК малого радиуса действия", — подчеркнул Нарожный.

Он отметил, что для уничтожения вражеского БПЛА Zala или Орлан уже нужно тратить от 100 тысяч долларов. В то же время эксперт подчеркнул, что в этом случае вопрос даже не в деньгах, а в наличии этих ракет.

"Сейчас разработали технологию использования FPV-дронов. Он просто подлетает к дрону и взрывается. Он начинен осколками, уничтожающими электронику и двигатель. И Zala, которая может стоить 50-60 тысяч долларов, она падает", — рассказал эксперт.

Он отметил, что, по информации из открытых источников, можно сказать, что в сутки Силы обороны Украины сбивают около десятка таких разведывательных беспилотников. В то же время Нарожный добавил, что для успешного противодействия вражеским разведывательным БПЛА нужна серьезная коммуникация между подразделениями.

"То есть подразделения, у которых есть информация с радаров, должны каким-то образом управлять или передавать ее подразделениям, которые уже непосредственно наносят удар. Но стоимость такого удара очень низкая. Для уничтожения одной Zala мы тратим дрон, стоимость которого составляет от 500 до 1000 долларов", — рассказал эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о беспилотнике "Сыч", который использует Главное управление разведки Украины. Этот дрон уже уничтожил техники на 800 млн долларов.