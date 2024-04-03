Потенциальный ресурс - сотни тысяч "штыков". Сколько украинцев 25-26 лет могут мобилизовать?

В Офисе президента круглогодично проводили аудит для определения потребностей Вооруженных сил

В борьбе с российской агрессией Украина прибегает к беспрецедентным мерам по усилению военного потенциала. 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий круг военнообязанных. Теперь из призывников в военнообязанные граждане будут переходить не в 27 лет, а в 25 лет.

"Телеграф" решил узнать, сколько в Украине молодых людей этой возрастной категории?

— Поскольку последняя Всеукраинская перепись населения состоялась еще в декабре 2001 года, мы можем лишь оценить примерное количество мужчин определенной возрастной группы, — объясняет начальник отдела статистики численности населения Госстата Любовь Задоенко.

По состоянию на январь 2022 года, число мужчин в возрасте 25-26 лет в Украине составило оценочные 467 376 человек.

Количество мужчин 25 и 26 лет в Украине по состоянию на январь 2022 года

— Эта цифра охватывает все лица указанного возраста, независимо от их гражданства или статуса. Она учитывает как граждан Украины, так и иностранцев, проживавших на территории нашего государства более года, в том числе иностранных студентов. Получить данные исключительно о конкретной выборке людей можно только при переписи населения, — отмечает Задоенко.

По международным нормам такая перепись должна проводиться раз в десятилетия. Поэтому Украина должна была повторить его в 2011 году.

— Но Украина — единственное в Европе государство, которое этого не сделало. Его постоянно переносили из-за нехватки средств. А сейчас снова переносят – ждем, пока закончится война. После победы мы осуществим полный учет населения. Но в периоды меж переписями правительство может только оценивать численность и состав населения. То есть актуализировать устаревшие данные предварительной переписи, — говорят в Госстате.

Последняя оценка численности населения Украины проводилась в январе 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России. Эта оценка базировалась на данных переписи населения в 2001 году и учитывала рождаемость, смертность и миграцию. Данные о родившихся и умерших были взяты из административных записей Министерства юстиции. Кроме того, к расчетам прилагалось количество лиц, прибывших в Украину из других стран.

Понятно, что даже до полномасштабного вторжения число умерших, которое давало Минюст, было неточным. Во-первых, цифры были неполными и обобщенными, без разбивки по возрастным группам. Во-вторых, общие показатели численности населения к 2022 году вызывали сомнения из-за отсутствия переписи и неполного учета на оккупированных территориях. Поэтому важно понимать, что насчитанных 500 тысяч — только приблизительная картина.

Как планируется использовать дополнительных призывников — для усиления существующих бригад, создания новых воинских частей или формирования резерва. Как говорит в комментарии "Телеграфу" экс-глава генштаба ВСУ Владислав Селезнев, данные о мобилизационном ресурсе в целом считаются секретными.

В то же время информированный источник сообщает "Телеграфу", что в Офисе президента круглогодично проводили аудит для определения потребностей Вооруженных сил. Были утверждены планы, определены количество необходимых людей и подходы к их подготовке. В этот процесс вовлекался новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Телеграф" также обратился с официальным запросом в Миноборону и Генштаб ВСУ, чтобы узнать, сколько потенциальных призывников может дать закон за вычетом студентов, людей с инвалидностью и других категорий, имеющих право на отсрочку. Однако на момент выхода материала ответа мы еще не получили.