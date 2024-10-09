В Раде иронично ответили нардепу, предложившему напасть на Беларусь

Де-юре Беларусь независимая и суверенная страна

Украина не должна переносить войну на территорию Беларуси. Подобный поступок означал бы нападение на де-юре независимую страну и был бы расценен западными союзниками как акт агрессии.

Именно так прокомментировал заявление народного депутата Олега Дунды его коллега Егор Чернев. Заявление сделал в интервью изданию "Телеграф".

"Я думаю, что у господина Дунды должно быть оружие, которое выдавали еще в 2022 году и он может, в принципе, идти штурмовать Беларусь и может там даже какие-то четыре квадратных метра захватить. Я не считаю правильным, на сегодняшний день открывать еще один фронт" в нашей войне", — заявил Чернев.

По словам нардепа, какой бы ни была ныне Беларусь — зависимой от России, союзной или фактически частью РФ, де-юре это независимая и суверенная страна.

"Де-юре нападение на независимую страну означает, что это мы агрессоры в данном случае. Потому что армия Беларуси, как показывает практика и как пытается петлять Лукашенко, все-таки не принимает непосредственного участия в войне", — подчеркнул нардеп.

Да, Беларусь предоставляет свою территорию российским войскам, однако сама от войны уклоняется.

"Точечно, по российской армии, я думаю, что мы могли бы отвечать, но заходить на территорию Беларуси и воевать с белорусской армией означало бы для наших международных партнеров акт агрессии", — отметил Чернев.

Российская пропаганда обязательно использовала бы это в своих целях, а поддержка стран Запада однозначно снизилась бы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Лукашенко подколол "российских Ванек" и снова заговорил о мире с Украиной.