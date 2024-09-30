Експерт розповів, від кого тепер залежить Білорусь

Почти дожали, но ветер подул в другую сторону.

Поездов Минск-Симферополь не будет или история беларуского флюгера

Итак, Кремль с 2020 года дожимал Лукашенко на принятие решений, которые отрубят возможности дрейфа от России. До 2022 — это "признание" Крыма, потом торговля с т.н. ЛДНР, в 2022 соучастие в агрессии.

Но уже к 2023 стало очевидно, что "военная мощь РФ" несколько пробуксовывает, если говорить мягко. Официальный Минск попробовал дистанцироваться от участия в войне, тем не менее зарабатывая на российских заказах продукции двойного назначения, а часто-густо и комплектации для российсской техники.

Активизировался и китайский трек беларуской политики, который был направлен на "узбекизацию" беларуской политики. (тут стоит вспомнить как Узбекистан за неполные 10 лет перескочил из зоны доминирующего влияния русского мира в условный "китайский мир").

Но война продолжалась, РФ провела операцию по взятию Бахмута, а летнее наступление Украины 2023 года не дало результатов, и Лукашенко (что для него логично) решил "дружить с сильным", как ему казалось.

В этом Кремль увидел возможности и начал давить дальше. Ключевое — признание оккупированных украинских территорий частью РФ. То есть сделать политический шаг, после которого дорожка одна — превращение собственной страны в субъект федерации. Именно в это время (апрель-май) началась и "ядерная эпопея".

Стоит упомянуть и тему украинских детей. Именно на 2023 год (март) приходится решение приёма групп выкраденных молодых украинцев на "оздоровление" в беларуских санаториях и детских базах отдыха.

Но одному старому политику с примечательными усами вновь повезло. Случилось выступление Пригожина по результатам которого Лукашенко оказался в положении, когда (по мнению российского общества) он помог Кремлю в всей РФ. И давление Москвы сменилось мелким шантажом Минска по вопросам цен на энергоносители, снятия барьеров в торговле. На этом фоне политический трек привязки Беларуси к РФ был на пару месяцев "поставлен на паузу". Тем не менее, часть экономических соглашений, как прямое транспортное сообщение с Крымом Кремль продавил. Было даже подписано соглашение о возможности запуска поездов на оккупированный украинский полуостров с 2024 года. Беларуские государственные турагентства начали активно зазывать бюджетников "отдохнуть в Крыму" летом-осенью 2023. Активизировались, поставки товаров в т.н. ЛДНР.

Но на китайском направлении подвижен не было. В Беларуси завалили "домашнее задание" от Пекина. Причём так, что ни Лукашенко ни его министров демонстративно не пригласили на саммит "Пояса и пути". Более того настойчиво рекомендовали без выполненных обязательств лишний раз не ехать в Пекин.

Тем временем, ветер вновь меняется. Украина начинает потихоньку доставать до целей в глубине России (те же дроны), а черноморский флот дабы не стать "подводным" уходит в Новороссийск.

Китай проводит "воспитательную работу с Минском", в том числе уменьшая законтрактованные на 2024 год объёмы импорта удобрений. И случается чудо — домашняя работа делается, Пекин реагирует и вновь включается в игру.

Ветер вновь меняется. Но постепенно: вначале в риторике. Зеленский перестаёт быть "гнидой" (высказывание марта 2023 года) и становится Владимиром Александровичем (заявления марта 2024). Более того, отвечая на вопрос российского пропагандиста об Украине говорил "не хочу чтобы Владимир Александрович на меня обиделся". Бывает.

Тем временем Китай подаёт сигналы, что готов "взяться за Беларусь". Но требует ответных сигналов из Минска. И они приходят. Проходит кадровая ротация управленцев в правительсте и администрации президента Беларуси. На должности впервые за 4 года возвращаются (и назначаются) "люди не в погонах". Количество мигрантов, штурмующих польскую границу уменьшается как минимум в 2 раза, с завидной регулярностью выходят указы о помиловании политических заключённых (пусть небольшими партиями, но процесс идёт), а в Минск едут китайские правительственные делегации.

Лукашенко несколько раз заявляет о рациональности "Китайского плана по Украине". Причём сразу после того, как Путин назвал таковой "неприемлемым для РФ".

Это происходит на фоне регулярных пожаров на российских НПЗ и тут Лукашенко вновь зарабатывает на России добиваясь скидки на нефть от Путина продавая тому (но уже без скидки) нефтепродукты. Выбивает и ещё пару самолётов, которые Кремль вместо отправки (по контракту) в Беларусь думал передать собственным вооружённым силам.

Дальше случается Курска операция и, мягко говоря, вялая реакция Кремля. Ветер с другой стороны усилился. Пленным, которые едут на обмен (кто не знал — значительная часть обменов идёт через беларускую территорию, как и возвращения ряда украинцев из РФ) дают "продуктовые наборы" в брендированных пакетах. Такая себе ненавязчивая попытка покзать своё миролюбие.

Дальше-больше в Беларуси начинают сбивать российские "шахеды". А Минск готовит ряд соглашений с КНР и активно лоббирует идею вступления в БРИКС (тут стоит напомнить, что в формате отрыва Минска от Москвы, Китай продавил вступление Беларуси в ШОС, но по БРИКС гарантий не давал).

Россия тоже не спит, но инструментарий на сегодня ограничен. Максимум на что хватило Москвы — заявить о включении темы Беларуси в свою ядерную доктрину. Политически сильный шаг, такое себе заявление, что без Москвы решать вопросы будущего Минска не получится. Для стран Запада, возможно, для Пекина, тут, как говорится, есть варианты.

На этом возвращаемся к теме поездов в Крым. Помните, в 2024-м должны были поехать. Представитель российского перевозчика "Гранд сервис экспресс" заявил буквально следующее "Организация такого проекта зависит от многих факторов и требует межгосударственных согласований. Пока такого маршрута в нашей маршрутной сети нет. График движения согласован на ближайшие три года". Ветер дует в другую сторону.

Поэтому, я не удивлюсь, новым кульбитам Лукашенко, которые сильно зависят от политического ветра. В ближайшее время будем ждать реакции на швейцарском направлении. Во-первых потому что Швейцария будет одним из переговорщиков по беларускому политическому кризису (отношения со странами ЕС), во вторых потому что данное государство заявило о поддержке "китайско-бразильских предложений" по Украине.

Ну и стоит ожидать интересных событий после саммита БРИКС. Напомню, что Лукашенко, судя по его поведению, пока не получил одобрения на следующий президентский срок ни от Москвы ни от Пекина. И присутствие Си в Казани — одна из последних возможностей выбить такое согласие. Желательно от "далекого" восточного друга. Ну или гарантии поддержки сменщика.

Источник — пост Ігаря Тышкевича у Фейсбук.