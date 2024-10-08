Лукашенко яросно ответил нардепу Дунде, который призвал ввести ВСУ в Беларусь

По мнению Лукашенко, никто из "серьезных людей на уровне Зеленского" о таком даже не думает

Слова нардепа Олега Дунды, который выразил мнение о необходимости переноса военных действий на территорию Беларуси, изрядно разозлили Александра Лукашенко. Президент РБ разразился угрозами в адрес Украины и назвал такие заявления "вяканьем".

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам. Так, комментируя слова Дунды Лукашенко заявил, что военная операция Украины на территории Беларуси приведет "к краху киевской власти в военном отношении".

"Пусть попробуют! Мы их ждем… Это приведет к краху киевской власти в военном отношении", — сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси назвал "вяканием" заявления о том, что Украина хочет напасть на Беларусь.

"Это просто вякание тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить все что угодно", — добавил он.

Напомним, ранее народный депутат Украины Олег Дунда во время выступления на XIII Форуме свободной России выразил мнение, что нашей стране необходимо провести на территории Беларуси операцию, подобную той, которую ВСУ проводят в Курской области РФ. Он убежден, что если относительно небольшие подразделения ВСУ зайдут, белорусская армия сложит свое оружие. Позже нардеп уточнил, что имел в виду не оккупационную миссию по захвату части Беларуси, а скорее совместную операцию с представителями беларусской общественности, которые будут готовы взять власть в свои руки.

Как сообщалось ранее, российский оппозиционер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров высказал мнение, что Курскую операцию ВСУ хотели проводить еще в 2023 году, однако этому помешала западная нерешительность.