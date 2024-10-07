Лукашенко возмущен своим приемом в России: что не понравилось другу Путина (видео)

Приехал не только поздравлять Путина с Днем рождения

В понедельник, 7 октября, в День рождения лидера РФ Владимира Путина в Москву прибыл самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во время встречи у самолета его назвали "Ваше превосходительство", что Лукашенко возмутило.

Первые моменты пребывания самопровозглашенного президента Беларуси уже публикуют в сети. Во время встречи Лукашенко с самолета один из прихвостней Путина пытался угодить его гостю, но что-то пошло не по плану.

Путинист, приветствуя белорусского президента, сказал: "Ваше превосходительство, рады приветствовать вас в Москве". Однако у этой фразы не было ожидаемого эффекта, ведь он возмутился.

"Какое превосходительство? Где это ты видел?" – ответил Лукашенко по прилету в Москву.

Заметим, что, кроме личных поздравлений лидера РФ Владимира Путина по поводу его 72-летия, Лукашенко прибыл в Москву на заседание Совета глав государств — участников СНГ, которое состоится 8 октября. Ожидается, что лидеры стран содружества прибудут в российскую столицу вечером 7 октября.

Напомним, что одну из резиденций Путина в Сочи снесли. Он все реже посещает южные регионы РФ из-за страха атаки украинскими дронами. Также во время полетов его самолеты исчезают с радаров даже над территориями других стран.

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