Лукашенко подколол "российских Ванек" и снова заговорил о мире с Украиной

Лидер Беларуси использовал сборный образ россиян, часто используемый украинцами

В пятницу, 4 октября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил агрогородок Парохонск и пообщался с местными жителями. Лидер страны заверил их, что не хочет войны с Украиной и сделает все для того, чтобы мирно сосуществовать.

Об этом пишет издание "Белта". Он подчеркнул, что война это всегда катастрофа, и он не хочет воевать с украинцами.

"Нужно понимать, что мы находимся на фронте: совсем рядом, за забором, идет война. Моя главная задача — не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Беларуси", — подчеркнул Лукашенко.

"Мы никогда не инициировали ни одного противостояния. Ни в коем случае. Нам это не нужно. Что такое война? Это катастрофа. Вы не волнуйтесь, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать", — добавил он.

В то же время, как заявил лидер страны, белорусы должны гордиться своей историей, иначе "станут Иванами не помнящими своего родства".

"Они (на Западе. — прим. ред.) хотят, чтобы мы забыли историю. А у нас героическая история. Мы гордиться ею должны", — заявил Лукашенко.

Примечательно, что лидер Беларуси использовал сборный образ россиян, часто используемый украинцами. Речь идет о его словах об "Иване". Именно "русскими Ваньками" украинцы называют оккупантов, ворвавшихся на территорию нашего государства.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему резко изменилась риторика Лукашенко по отношению к Украине и Зеленскому. Эксперт рассказал, от кого теперь зависит Беларусь.