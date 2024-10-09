"Рамштайн" перенесли: коли може відбутися зустріч

Для України дуже важливим є це засідання

Засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" довелося перенести через наближення урагану "Мілтон" до США. Однак зустріч все одно відбудеться, але трохи згодом.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, попри затримки, жовтень все одно стане місяцем ухвалення важливих рішень.

"У жовтні буде ухвалено важливі рішення. І юридичного, і військово-юридичного, і військово-політичного характеру. З одного боку, а з іншого — "Рамштайн" все одно відбудеться. Швидше за все, у жовтні і відбудеться, просто зміниться дата", — Сказав він.

Засідання "Рамштайну" для України зараз має дати можливість обговорити отримання військових інструментів, якими можна змусити Росію сісти за стіл переговорів. При цьому їй необхідно залишатися не тільки суб’єктом, що модерує всі пов’язані з війною процеси, а й головною темою світового обговорення.

Водночас Подоляк не став прогнозувати, чи Україна отримає на "Рамштайні" дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю.

Як повідомлялося раніше, 8 жовтня президент США Джо Байден скасував поїздку до Німеччини через наближення урагану, який може стати найруйнівнішим за останню сотню років.

Як повідомляв "Телеграф", це засідання президент України Володимир Зеленський називав "особливим". Український лідер планував там представити "план перемоги" державам-союзникам.