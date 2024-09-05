"Очень сложно": Зеленский рассказал, почему на второй Саммит мира пригласят Россию

Ранее в РФ отказались участвовать в саммите

На следующий Саммит мира пригласят представителей России. Там будет рассмотрен подробный план окончания войны, который подготовит Украина.

Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, этот план будет подготовлен вместе с партнерами, поддержавшими коммюнике первого саммита.

"Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны", — подчеркнул президент.

Зеленский уверен, что чем больше стран присоединятся к этому процессу, тем больше стран будут глубоко понимать этот план. Он подчеркнул, что этот план будет предложен для рассмотрения на втором Саммите мира.

"Мы это понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И это нам понятно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, давайте подготовим план и позовем их", — заявил глава государства.

Напомним, Украина планирует созвать второй Глобальный саммит мира до того, как в США пройдут президентские выборы. При этом второй саммит планируется проводить с участием представителей России. Однако позже стало известно, что в Кремле отказались от участия в глобальной конференции. Там заявили, что в слухах о приглашении представителя России увидели якобы ультиматум.

Ранее "Телеграф" писал, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращением всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".