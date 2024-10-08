Саммита мира в ноябре не будет. Советница Ермака рассказала детали

Появились новые детали о дате проведения встречи

Второй Глобальный саммит мира, ожидавшийся в ноябре 2024 года, не состоится. Однако к ноябрю все должно быть готово к подготовке его проведения.

Об этом "Телеграфу" рассказала советница главы Офиса президента Дария Заривная, команда которой отвечает за подготовку и ключевые документы конференций. По ее словам, сейчас идут конференции по каждому пункту "Формулы мира".

"В ноябре Второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту Формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана Второго саммита", — сказала Заривная.

Также она отметила, что 30-31 октября состоится последняя тематическая конференция в Канаде по гуманитарным вопросам – освобождение военнопленных, гражданских заложников и возвращение детей. Она завершает весь процесс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на второй Саммит мира планировали пригласить Россию. Владимир Зеленский отметил, что во время встречи был бы рассмотрен подробный план окончания войны, который подготовит Украина.

Следует добавить, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей мира. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 государств.

Второй Глобальный саммит мира Украина планировала провести до того, как в США пройдут президентские выборы.