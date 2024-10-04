"Планов победы" Украины несколько? Эксперт рассказал, почему документ не показывают украинцам

Отсутствие его обнародования точно не навредит нашему государству

На фоне постоянных разговоров о "плане победы" Украины у многих возникают вопросы, почему же его до сих пор хоть частично не показали украинцам. В то же время этих планов действительно может быть несколько.

Об этом "Телеграфу" рассказал политический эксперт Игорь Попов. По его словам, любая информация о "плане победы", распространяемая СМИ, попадает и в РФ даже без дополнительной разведки.

Попов поддерживает действующую в Украине сейчас концепцию, а именно, что обществу не показывают "план победы".

"Пока все это обнародовать вообще нельзя. На всех серьезных переговорах разведка больше охотится за директивами и красными линиями", — говорит эксперт.

Он добавляет, что любая делегация в другую страну "сопровождается" российскими шпионами, пытающимися выхватить хоть каплю ценной информации. И публикации о слитии данных ослабляют эти документы, потому что враг тоже их получает.

Пока в Украине напряженная обстановка по поводу "плана победы", но отсутствие его обнародования точно не навредит нашему государству.

"Я уверен, что есть несколько вариантов этого плана, которые показывают разным западным политикам и таким образом россиян запутали окончательно", — говорит Попов.

По его словам, публикация "плана победы" имеет два варианта. Первый — если его согласуют с партнерами, и он станет консолидированным планом. Второй — если его не согласуют, но опубликуют, Украина сама же ослабит свои позиции. Именно поэтому украинцы сейчас должны терпеть и ждать официальную информацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего президент США Джо Байден созывает заседание "Рамштайна" и действительно ли оно коснется "плана победы" Украины.