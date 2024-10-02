Налоги нужно увеличить еще? Нардеп объяснил необходимость

Нардеп говорит, что это лучше наполняет бюджет, чем введение налогов в роскошь.

В Украине в ближайшее время должны существенно повысить налоги. Документ пока прошел только 1 чтение, но депутаты решили, что деньги нужны "на вчера", поэтому повышение состоится задним числом — с 1 октября. Однако в Верховной Раде считают, что этого недостаточно для обеспечения потребностей армии.

В частности, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на форуме "Бизнес и война" в Киеве заявил о необходимости дальнейшего увеличения налогов. Речь идет о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

По словам Гетманцева, именно эти два налога с даты быстро и равномерно наполнят бюджет. Он считает, что введение налогов на роскошь малоэффективно из-за сложностей в определении предметов роскоши и низкого фискального эффекта.

Напомним, что вместе с повышением налога на прибыль банков до 50% принятие законопроекта принесет в бюджет 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в 2025 году. Однако, эти инициативы вызвали критику со стороны бизнес-ассоциаций и международных финансовых учреждений. Они призывают рассмотреть альтернативные варианты наполнения бюджета, в частности повышение НДС вместо военного сбора, который, по их мнению, ударит только по "белому" бизнесу.

Гетманцев признает, что военный сбор действительно платят только те, кто получает официальную зарплату, но подчеркивает, что это касается всех налогов. Он считает повышение военного сбора и НДС справедливым подходом к решению проблемы финансирования армии.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине хотят вернуть обязательный ЕСВ для ФЛП. Вероятно, это произойдет в 2025 году.