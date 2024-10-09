Законопроект о повышении налогов раскритиковало Юридическое управление Рады, он не отвечает Конституции

Претензий несколько

Главное юридическое управление Верховной Рады пришло к выводу, что некоторые нормы законопроекта №11416-д о повышении налогов не отвечают Конституции Украины. Также они не согласовываются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного суда Украины.

Об этом говорится в заключении управления. Документ проанализировали в короткие сроки, чтобы успеть до второго чтения законопроекта №11416-д в Раде.

"В Главном юридическом управлении в крайне сжатые сроки осуществлена юридическая экспертиза подготовленного ко второму чтению Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одноименного законопроекта и, по результатам экспертизы, отмечаем, что его отдельные положения не соответствуют Конституции, не согласовываются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины", – говорится в заключении юристов.

Они перечислили свои "претензии" к документу. Во-первых, считают юристы, не соответствует принципу равенства и недискриминации налогоплательщиков введение уплаты авансовых взносов с НДФЛ, налога на прибыль предприятий и военного сбора без учета переплат с этих налогов в предыдущие периоды и возможности возвратить эти переплаты как излишне уплаченные, содержащееся в законопроекте.

Во-вторых, добавили в Управлении, есть вопросы к предложению по установлению размеров авансового взноса по налогу на прибыль (для обменных пунктов) в евро. Так как это нивелирует конституционное значение гривни как денежной единицы Украины.

В-третьих, ряд положений законопроекта не учитывает требования статьи 8 Конституции Украины. Эти положения нарушают принцип юридической определенности и предсказуемости закона.

"Предсказуемость означает, что закон должен быть, по возможности, провозглашен заранее – до его применения, и должен быть предсказуем по его последствиям: он должен быть сформулирован с достаточной четкостью, чтобы лицо имело возможность направить свое поведение", – отмечает Главное юридическое управление Советы, ссылаясь на выводы Конституционного суда.

Кроме того, юристы критикуют введение некоторых изменений "задним числом". В частности, речь идет о повышении ставки военного сбора с 1,5% до 5%, которое, в случае одобрения законопроекта в действующей редакции, будет применяться с 1 октября 2024 года. Юристы подчеркнули, что такая норма не соответствует статье 58 Конституции, в которой утверждается, что законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Также Налоговый кодекс предусматривает исключение по начислению военного сбора с доходов лиц, участвующих в боевых действиях с агрессором. В то же время, законопроект №11416-д вводит повышенную ставку военного сбора для всех физических лиц.

Как сообщал "Телеграф", 17 сентября, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали в первом чтении за закон о повышении налогов. В нем предлагается увеличение налогов на 58 млрд. грн. в этом году и 137 млрд. в следующем. При этом внедрение хотят ввести "задним числом", с 1 октября.