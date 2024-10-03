В октябре украинцы получат меньшую зарплату: нардеп назвал причину

Это может стать очень неприятным "сюрпризом"

Из-за повышения налогов "задним числом" в октябре украинцы могут получить меньшие зарплаты. Как это будет выглядеть на практике, объяснил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, согласно графику ВР, если законопроект №11416-д, который Верховная Рада приняла 17 сентября в первом чтении, окончательно примут, президент сможет подписать его не ранее 20-х чисел октября. Таким образом, после 15-го октября он вступит в силу и задним числом с 1 октября поднимут военный сбор с 1,5% до 5% на все зарплаты в конце месяца.

"А сейчас внимание, как это будет на практике. Где-то 14-15 октября всем выплатят аванс, и люди физически получат деньги в руки. С него военный налог будет еще 1,5% (т.к. закон еще не вступил в силу). Но потом налог за тот же октябрь станет уже не 1,5%, а уже 5%, в том числе по авансу. И что делать работодателю? Он уже выплатил аванс и деньги обратно не заберет?", — пишет нардеп.

Железняк добавил, что Минфин предлагает просто забрать эти деньги при выплате зарплаты. Таким образом, в конце октября люди получат не только меньшую сумму на 3,5% из-за повышения военного сбора, но и еще минус те деньги по авансу.

"Вот я просто представляю реакцию сотрудников, особенно бюджетников социальной сферы. Удачи мажоритарным депутатам объяснить потом почему так", — резюмировал Железняк.

Как сообщал "Телеграф", украинцам вскоре придется платить новые налоги. Речь идет об оплате НДС при получении посылок из других стран в размере менее 150 евро.