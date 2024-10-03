Повышение налогов "задним числом": как рассчитать, насколько уменьшится зарплата

Парламент еще должен принять закон

В октябре украинцев ожидает повышение налогов "задним числом". Поэтому граждане могут получить меньшие зарплаты.

Дело в том, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении налогов 17 сентября. Однако второе чтение документ еще не проходил, но нардепы решили, что закон вступит в силу "задним числом", то есть с 1 октября 2024, независимо от того, когда его примут в целом.

Таким образом, граждане в середине октября могут получить аванс без учета повышения военного сбора с 1,5% до 5%. Таким образом, в конце октября, когда закон может вступить в силу, люди могут получить не только меньшую сумму из-за повышения военного сбора, та еще им не доплатят деньги из аванса.

"Телеграф" решил подсчитать, сколько денег может потерять среднестатистический гражданин Украины. Например, возьмем человека, который получает среднюю зарплату.

По данным Государственной службы статистики, сейчас размер средней зарплаты в Украине составляет почти 21 тысячу гривен. Сейчас при каждой выплате заработной платы работодатель должен удерживать (отчислять) с каждого работника следующие налоги – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 18% и военный сбор (ВС) 1,5%.

Следовательно, после повышения ВС до 5% из зарплаты будет удержано 1050 гривен вместо 315. Кроме того, будет отчислено 3780 гривен НДФЛ. В результате "на руки" работник получит 16 170 гривен.

А если гражданин получит аванс до повышения военного сбора, его размер будет вычисляться по ставке 1,5%. То есть половина зарплаты с вычетом 1890 гривен НДФЛ и 157 грн ВЗ, а именно 8453 гривни. Но уже в конце месяца со второй части зарплаты с рабочего могут вычесть дополнительные 3,5% военного сбора с аванса, что составит еще "минус" 368 гривен.

Напомним, что в 2025 году физические лица-предприниматели, скорее всего, будут снова обязаны уплачивать Единый социальный взнос (ЕСВ). Остановка действия этой нормы закона о ЕСВ предусмотрена в заключительных положениях проекта государственного бюджета.