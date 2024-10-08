Яхта, роллс-ройс, багги: Дубайский котел для семьи судей Головиных

Вокруг семьи экс-главы КСУ Анатолия Головина скандал разразился с новой силой из-за мажорной жизни его близких родственников, выехавших из страны и живущих на широкую ногу

В Украине набирает обороты новый судейско-"мажорный" скандал. В этот раз в эпицентр громкого зашквара попала семья Анатолия Головина — бывшего председателя Конституционного суда времен Януковича, которого ВРУ уволила после побега последнего.

Подробнее и по порядку о семейной Санта-Барбаре "клана Головиных"

Как выяснилось, несмотря на тесные связи с "донецкими", две невестки Головина — Екатерина и Елена — до сих пор работают в судах, пока мужская часть семьи пересиживает войну в ОАЭ. Подробнее об этом читайте ниже.

Так, из материалов, находящихся в публичном доступе, выяснилось, что есть такой себе интересный гражданин — Анатолий Головин (тезка со своим дедом, того самого экс-судьи Констсуда). Он является сыном судьи Хозяйственного суда Киева Екатерины Головиной. Поэтому, вероятно, из-за этого его жизнь в последнее время и дистанцировалось от трагических военных событий в Украине: закончил обучение в Нидерландах, после чего перебрался фактически на ПМЖ в Дубай.

К слову, это известный город миллионеров и убежище мажоров всех мастей, в том числе из Украины. В ОАЭ, судя по страницам Анатолия Головина в соцсетях, он во время войны занимается продажей недвижимости.

Есть еще один маститый член этой судейской семьи — Евгений Анатольевич Головин, — сын уволенного экс-председателя КСУ. В свое время он был скандально известным чиновником времен Януковича (замминистра, замглавы ОГА), который подпал под люстрацию, но с его увольнением у новой власти после Революции Достоинства возникли значительные трудности. В определенной степени это можно объяснить сопротивлением этого экс-регионала и поддержкой влиятельного отца-судьи из КСУ.

Его жена Елена Головина после 2014-го работала судьей в Донецкой области. Теперь же, согласно открытым данным, является помощницей судьи в Центральном апелляционном хозяйственном суде.

Это Евгений Головин фотографируется на баге в Bassata Camp в Ras Al Khaimah, недалеко от Дубай, о чем отчитался в соцсетях в январе 2024-го.

Евгений Головин

Больше о дубайской жизни рассказывает дочь Евгения и Елены — Виктория Головина.

Эта девушка, согласно ее фотографиям и видео в соцсетях, носит Prada, публикует отдых на яхте, шикарный Rolls-Royce и… скучает под салютом, а не, скажем, по Украине.

Rolls-Royce на странице Виктории Головиной

Какие еще появились "грехи" семьи Головиных?

Все бы ничего, ну любят некоторые граждане отдыхать-проживать в ОАЭ. Но в случае с Головиными все же есть несколько "но".

Виктория Головина носит Prada

На фоне арабской счастливой жизни "судейских мажоров", тем временем в СМИ распространяют очевидно заказную информацию об упомянутой в начале Екатерине Головиной, пытаясь отбелить ее репутацию после позорного решения в пользу беглеца Боголюбова. Речь идет о резонансном приговоре судьи, которое, по сути, помогает разыскиваемому олигарху прибрать в руки ценный актив из государственного залога.

Здесь и прослеживается определенная логическая связь: похоже, Головина просто вынуждена "сотрудничать" с Боголюбовым, ведь как иначе удовлетворить дубайские аппетиты членов ее семьи?!

В частности, речь идет о сыне Екатерине Головиной, который в Фейсбуке подписан как "Анатолий Иванов".

Его сообщения и фотографии комментирует активно тетя Оксана Синицына (родная сестра судьи), работающая в музыкальной школе.

Установить все эти связи удалось благодаря страницам упомянутых фигурантов в соцсетях, ведь эти родственники близки и подписаны друг на друга, иногда комментируют сообщения и ставят лайки.

Еще больше света о судейских родственных связях Елены-Евгения-Виктории проливают данные НАПК, которые в частности содержатся в декларации этой работницы апелляционного хозсуда.

Там черным по белому указано, что муж Елены Головиной — Евгений, и у них есть дочь Виктория (которая носит Prada).

Примечательно, что Виктория некоторое время была подписана в ТикТок как dochzheni, где также выкладывала интересные видео о красивой безбедной жизни, которая только может сниться многим украинцам.

А еще родственные связи "клана Головиных", подтверждаются декларацией Екатерины Головиной, которую удалось найти журналистам-расследователям при изучении происхождения состояния этой семьи. Как и то, откуда у ее членов деньги на жизнь и отдых в Дубай.

Декларация Екатерины Головиной

Более подробно, чем же на всю страну прославилась судья Екатерина Головина

Недавно внимание СМИ было приковано к персонажам Головиных, в частности, из-за участия Екатерины Головиной в скандальной истории с упомянутым выше беглым олигархом Боголюбовым.

В сентябре она остановила решение Минюста в истории с портом Бориваж. Геннадий Боголюбов развернул сложную схему по получению контроля над зерновым терминалом, который передали ПриватБанку под миллиардные кредиты.

Так, судья Головина приостановила решение Минюста, которое отменяло перерегистрацию директора ООО, владеющего терминалом, на подконтрольное Боголюбову лицо.

По всей вероятности, в ближайшее время будут всплывать новые громкие подробности как вокруг этого резонансного дела, так и относительно соответствия жизни этих судей их официальным доходам.