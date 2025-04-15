Украина - Румыния: онлайн-трансляция матча отбора на Евро по футзалу (видео)

Встреча фактически является товарищеской

Во вторник, 15 апреля, сборная Украины по футзалу проведет свой заключительный матч в отборе на чемпионат Европы-2024. Накануне Сине-желтые обыграли Кипр и после осечки Румынии вышли на финальный турнир с первого места в группе.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Румыния доступна на YouTube-канале Setanta Sports. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча отбора на чемпионат Европы-2026 по футзалу Украина — Румыния:

Игра не несет принципиального характера, ведь в квалификационной группе 1, где выступает наша команда окончательные места были распределены еще в 5-м туре. Сине-желтые выиграли свой квартет и напрямую пробились на чемпионат Европы-2026. Сборная Румынии заняла второе место в группе и, вероятно, сыграет в стыковом раунде отбора, как одна из восьми лучших команд, занявших вторые места. Для этого румынам достаточно не проиграть с разгромным счетом.

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