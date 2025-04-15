Работодателей может ожидать новый штраф: Рада приняла важный закон

Законопроект поддержали 245 нардепов

Во вторник, 15 апреля, Верховная Рада Украины в целом приняла законопроект о мобинге №11044. Он предусматривает внеплановые проверки работодателей, на которых жалуются работники.

Об этом народный депутат, сопредседатель фракции Европейская Солидарность в Верховной Раде, Ирина Геращенко сообщила в Telegram.

"Разрешат внеплановые проверки работодателей, если работник или профсоюз сообщают о мобинге, то есть психологическом давлении, травле или унижении работника на работе во время военного положения", — говорится в публикации.

По словам Геращенко, Центральный орган исполнительной власти (ЦОИВ) и его территориальные органы могут осуществлять внеплановые меры контроля по заявлению работника или профсоюза.

Также она отметила, что законопроект поддержали 245 нардепов, а во время обсуждения глава профильного комитета Галина Третьякова также пожаловалась на травлю.

Напомним, что в соответствии с изменениями в Кодексе об административных правонарушениях от 23 декабря 2022 года штрафы за мобинг составляют: для граждан – от 850 до 1700 грн или общественные работы на 20-30 часов; для предпринимателей и должностных лиц – от 1700 до 3400 грн или общественные работы на 30-40 часов.

Что такое мобинг

"Мобинг — это деяния работодателя или отдельных работников трудового коллектива, которые направлены на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной репутации в форме психологического и экономического давления, в частности, с применением средств электронных коммуникаций, создания в отношении него напряженной, враждебной атмосферы, в частности, что заставляет человека недооценивать собственную профессиональную пригодность и изменить место работы", – такое определение дала заведующая Онуфриевским бюро правовой помощи Лилия Трепачева.

Она отметила, что одним из признаков мобинга является повторяемость указанных выше действий в течение определенного времени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как распознать признаки мобинга и защитить себя. Признание и понимание этого вопроса – первый шаг к его решению.