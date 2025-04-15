Редко видится с президентом за ужином: где сейчас Мелания Трамп и чем занимается
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Жена Трампа сосредоточена на собственных проектах
Мелания Трамп — первая леди Соединенных Штатов Америки, к которой было приковано внимание прессы во время выступления Дональда Трамп в Конгрессе. Начиная с второй президентской каденции лидера США, Мелания не часто появляется на публике.
"Телеграф" расскажет, где сейчас Мелания Трамп и чем она занимается, в то время как Дональд Трамп удивляет своими абсурдными заявлениями.
Чем сейчас занимается Мелания Трамп
В последнее время первая леди США практически не посещает публичные мероприятия и сосредотачивается на своих делах. Инсайдер, близкий к Трампу, сообщал, что "она никогда не будет традиционной первой леди, потому что это не в ее стиле", пишет издание People.
Жена президента США сосредоточена на своем документальном фильме для Amazon Prime Video режиссера Бретта Ратнера. Она занимается продвижением фильма вместе с Фернандо Суличиным.
Известно, что съемки уже начались, в том числе и в Белом доме. Отмечается, что по этой причине Мелания вернулась из Мар-а-Лаго, курортной виллы в Палм-Бич, принадлежащей Трампу, в Вашингтон. Там она проводит большую часть времени сейчас. Что за лента — пока неизвестно. Впрочем, издание Variety отмечало, что фильм должен выйти во второй половине 2025 года.
Сообщается, что Мелания планирует появляться с Дональдом на мероприятиях только в "уместных случаях", когда ее присутствие обусловлено протоколом. Речь идет о важных международных событиях.
Также инсайдер сообщает, что Мелания и Дональд часто бывают в одном доме – на Мар-а-Лаго. Впрочем, там они изредка видятся только за ужином.
"[Дональд и Мелания] оба живут в Мар-а-Лаго и имеют квартиры в Белом доме. Но она ведет свою собственную жизнь и присоединяется к нему, когда это уместно, в любом месте", — рассказал источник.
Во время второго президентства Дональда Мелания планирует возобновлять инициативу Be Best. Ее создали в мае 2018 года как "информационную кампанию" для противодействия лечению детей и эпидемии опиоидов.
Первая леди рассказывала Fox & Friends, что планирует расширять эту инициативу после того, как стриминговые сервисы не слишком поддерживали ее во время первой каденции Трампа: "Представьте, что мы могли бы сделать в те годы, если бы они объединились вокруг меня и учили детей и защищали их о социальных сетях и их психическом".
Где Меланию Трамп видели в последний раз
Последний раз Мелания появлялась на публике во время выступления президента США в Конгрессе. В американских медиа писали, что поведение Мелании было таким, будто ей не нравится там быть, впрочем, приходилось действовать по протоколу. Она пыталась улыбаться и вяло аплодировала своему мужу.
Также, когда Мелания двигалась с Дональдом в лимузин, она резко отдернула руку президента. Это тоже может быть знаком, что их отношения давно остыли.
В начале апреля Мелания появлялась на церемонии вручения Международной женской награды за мужество в Государственном департаменте Вашингтона. Она была соведущей этого мероприятия, в то время как награждал женщин госсекретарь Марко Рубио. Жена Трампа надела на церемонию леопардовое пальто, стоимостью 11 – 12 тысяч долларов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп не носил обручальное кольцо ни в одном из своих браков. Нынешняя жена Мелания тоже не стала исключением.