Редко видится с президентом за ужином: где сейчас Мелания Трамп и чем занимается

Жена Трампа сосредоточена на собственных проектах

Мелания Трамп — первая леди Соединенных Штатов Америки, к которой было приковано внимание прессы во время выступления Дональда Трамп в Конгрессе. Начиная с второй президентской каденции лидера США, Мелания не часто появляется на публике.

"Телеграф" расскажет, где сейчас Мелания Трамп и чем она занимается, в то время как Дональд Трамп удивляет своими абсурдными заявлениями.

Чем сейчас занимается Мелания Трамп

В последнее время первая леди США практически не посещает публичные мероприятия и сосредотачивается на своих делах. Инсайдер, близкий к Трампу, сообщал, что "она никогда не будет традиционной первой леди, потому что это не в ее стиле", пишет издание People.

Мелания редко посещает общественные мероприятия, фото Getty Images

Жена президента США сосредоточена на своем документальном фильме для Amazon Prime Video режиссера Бретта Ратнера. Она занимается продвижением фильма вместе с Фернандо Суличиным.

Известно, что съемки уже начались, в том числе и в Белом доме. Отмечается, что по этой причине Мелания вернулась из Мар-а-Лаго, курортной виллы в Палм-Бич, принадлежащей Трампу, в Вашингтон. Там она проводит большую часть времени сейчас. Что за лента — пока неизвестно. Впрочем, издание Variety отмечало, что фильм должен выйти во второй половине 2025 года.

Мар-а-Лаго в Палм-Бич, фото с инстаграм-страницы виллы

Мар-а-Лаго в Палм-Бич, фото с инстаграм-страницы виллы

Сообщается, что Мелания планирует появляться с Дональдом на мероприятиях только в "уместных случаях", когда ее присутствие обусловлено протоколом. Речь идет о важных международных событиях.

Также инсайдер сообщает, что Мелания и Дональд часто бывают в одном доме – на Мар-а-Лаго. Впрочем, там они изредка видятся только за ужином.

"[Дональд и Мелания] оба живут в Мар-а-Лаго и имеют квартиры в Белом доме. Но она ведет свою собственную жизнь и присоединяется к нему, когда это уместно, в любом месте", — рассказал источник.

Мелания и Дональд не часто видятся даже дома, фото Getty Images

Во время второго президентства Дональда Мелания планирует возобновлять инициативу Be Best. Ее создали в мае 2018 года как "информационную кампанию" для противодействия лечению детей и эпидемии опиоидов.

Первая леди рассказывала Fox & Friends, что планирует расширять эту инициативу после того, как стриминговые сервисы не слишком поддерживали ее во время первой каденции Трампа: "Представьте, что мы могли бы сделать в те годы, если бы они объединились вокруг меня и учили детей и защищали их о социальных сетях и их психическом".

Где Меланию Трамп видели в последний раз

Последний раз Мелания появлялась на публике во время выступления президента США в Конгрессе. В американских медиа писали, что поведение Мелании было таким, будто ей не нравится там быть, впрочем, приходилось действовать по протоколу. Она пыталась улыбаться и вяло аплодировала своему мужу.

Мелания была на выступлении Трампа в Конгрессе, фото Getty Images

Также, когда Мелания двигалась с Дональдом в лимузин, она резко отдернула руку президента. Это тоже может быть знаком, что их отношения давно остыли.

Мелания отдернула руку Трампа, фото Getty Images

В начале апреля Мелания появлялась на церемонии вручения Международной женской награды за мужество в Государственном департаменте Вашингтона. Она была соведущей этого мероприятия, в то время как награждал женщин госсекретарь Марко Рубио. Жена Трампа надела на церемонию леопардовое пальто, стоимостью 11 – 12 тысяч долларов.

Мелания появилась на мероприятии в дорогом пальто, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп не носил обручальное кольцо ни в одном из своих браков. Нынешняя жена Мелания тоже не стала исключением.