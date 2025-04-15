По всей Украине не работали терминалы: что известно о сбое в ПриватБанке

В ПриватБанке признали наличие технических проблем

Масштабный сбой в работе ПриватБанка произошел во вторник, 15 апреля. Банкоматы и терминалы перестали работать во многих городах Украины, а деньги при оплате в магазинах снимались с карт, но до продавцов не доходили.

Об этом сообщает журналист "Телеграфа". Когда возобновится нормальная работа банковских услуг – пока неизвестно.

"Оплату с карты в магазине снимает, но в сам магазин оплата не приходит. Также не возвращаются деньги обратно на карту", — говорится в сообщении. Следует отметить, что в этом случае речь идет о расчете картой ПриватБанка в одном из магазинов Тернополя. Впоследствии стало известно, что средства все-таки вернулись на карточку журналиста.

Во Львове ситуация не лучше – клиенты не могут рассчитаться картами в магазинах, а банкоматы и терминалы вообще не функционируют. Пользователи из Днепра также сообщают об отказе банкоматов и терминалов обслуживать клиентов.

Интересно, что мобильное приложение ПриватБанка работает без перебоев, в то время как проблемы касаются только физических устройств – банкоматов и терминалов.

"В сети магазинов "Аврора" из-за технического сбоя принимают только наличные", — сообщают "Телеграфу".

Проблемы с оплатой картами ПриватБанка зафиксированы и в столице. Соучредитель Monobank Олег Гороховский обратил внимание на ситуацию: "Наблюдаем проблемы при оплате нашими карточками в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии".

В самом ПриватБанке признали наличие технических проблем, но заверили, что сбой был непродолжительным. "Были сложности при расчетах в pos-терминалах у некоторых клиентов. Сейчас система работает в нормальном режиме", — прокомментировали в банке для "Экономической правды".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что клиентка не оценили сарказм работника Приватбанка и пожаловалась на хамский ответ. Мы рассказали подробности инцидента.