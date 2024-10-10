Чи буде європейське турне Зеленського успішним

У Politico оцінили шанси президента на успіх

Президент Володимир Зеленський відправився у турне по Європі, щоб заручитися підтримкою союзників у п’яти важливих для України питань. Західні ЗМІ проаналізували запити лідера України та дали прогноз щодо шансів на задоволення цих прохань.

Свою оцінку надало і видання "Politico". Їхні експерти проаналізували шанси на успіх по кожному з питань.

"Український президент мчить Європою, щоб знайти підтримку для Київа. Ми оцінили його шанси на успіх", — такими словами розпочинається текст статті на "Politico". Видання переглянуло п'ять головних запитів Зеленського та оцінило його шанси за шкалою від 1 до 5, де 1 означає майже відсутність шансів, а 5 — дуже ймовірно.

Шлях до НАТО

Членство України в НАТО розглядається як єдиний спосіб запобігти наступному російському нападу. Андрій Єрмак, глава офісу Зеленського, нещодавно заявив, що запрошення України приєднатися до оборонного альянсу є частиною плану перемоги, і він закликав союзників ігнорувати погрози Росії про ескалацію. Але отримати чітке запрошення найближчим часом під великим питанням.

Шанси на успіх: 1

Захист українського неба

Практичним кроком було б залучити західних союзників ближче до лінії фронту — по суті, Польщу та Румунію — щоб вони використовували засоби своєї протиповітряної оборони, щоб збивати російські безпілотники та ракети, що летять над заходом України.

Наразі це абсолютно неможливо, оскільки союзники бояться прямого конфлікту з Росією.

Шанси на успіх: 1

Пов’язане із захистом українського неба питання полягає в тому, щоб переконати союзників надіслати більше систем протиповітряної оборони, які українська армія зможе розгорнути самостійно, зокрема нові платформи Patriot і франко-італійські SAMP/T.

Попри багатообіцяючі заяви протягом літа, поставки припинилися, але обіцянки продовжуються.

Шанси на успіх: 4

Дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії

Президент Зеленський наполягає на перегляді обмежень, які перешкоджають Україні уражати цілі всередині Росії за допомогою західної зброї.

Всупереч підтримки генерального секретаря НАТО Марка Рютте, союзники побоюються, що дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії може спровокувати ескалацію війни або навіть ядерну відповідь РФ.

Шанси на успіх: 1

Поставки німецьких ракет Taurus

США, Велика Британія, Франція та Італія відправили Україні обмежену кількість ракет дальньої дії, проте Німеччина рішуче відмовляється дозволити відправку своїх потужних крилатих ракет Taurus.

Всупереч тиску з боку партнерів по коаліції, канцлер Німеччини Шольц продовжує відповідати на запити послідовним і категоричним "ні".

Шанси на успіх: 1

Перетворити Україну на арсенал демократії

Український уряд хоче залучити інвестиції у свою власну оборонну промисловість, що сприятиме розвитку її економіки та забезпечить її зброєю, яку вона зможе використати проти Росії, не зіштовхуючись з вередливими союзниками.

Такі оборонні компанії, як Rheinmetall, Nammo і Saab, вже домовилися про певну форму локальних програм виробництва артилерії та бронетехніки. Данія, Канада та Литва також розміщують прямі замовлення українським компаніям.

Володимир Зеленський заявив, що план України полягав у тому, щоб просунути це питання під час суботньої зустрічі в Рамштайні.

Шанси на успіх: 5

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський проведе зустрічі зі Стармером, Рютте, Макроном та Шольцем і презентує кожному з них "План перемоги України".