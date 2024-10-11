Під прицілом навчальні заклади РФ: кібервійська ГУР "поклали" важливі дані ворога

Вдалося послабити навчально-наукову базу країни-агресорки

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони атакували навчальні заклади Росії, що готують військових фахівців. Постраждала мережева інфраструктура Північно-Кавказького федерального університету, що готує операторів БПЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела в українській розвідці. Там зазначили, що загалом було знищено 150 терабайтів даних.

Як розповів наш співрозмовник, атакований фахівцями Північно-Кавказький федеральний забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах РФ, зокрема семи інститутів.

Унаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру об'єкта, знищені цільові ресурси противника – як то вебсайти, бази даних, файлові сховища – загальним обсягом понад 150 терабайтів.

Зокрема було атаковано 11 вебсайтів, понад 7 тисяч службових ПЕОМ, 135 серверів та файлових сховищ.

Окрім того, аби відвести увагу і "замаскувати" основний напрям атаки, кіберфахівці ГУР здійснили серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій противника. Отримавши доступ до них, представники розвідки опублікували там агітаційну листівку на підтримку наступу ЗСУ.

Завдяки операції вдалося послабити навчально-наукову базу країни-агресорки та її можливості з допідготовки військових фахівців.

"Головне управління розвідки продовжить демонтаж кіберінфраструктури окупантів, яка забезпечує терористичну армію Кремля", – розповів співрозмовник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на день народження кремлівського лідера Володимира Путіна хакери ГУР поклали важливу систему РФ.