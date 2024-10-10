В одной из областей Украины проверят МСЭКи и усилят розыск уклонистов

Начальник местной ОВА призвал объеденить усилия

В Хмельницкой области, на фоне громкого коррупционного скандала с главой МСЭК, начались масштабные проверки работы всех медико-социальных экспертных комиссий и ВЛК с целью выявления злоупотреблений, в том числе и коррупционных. Кроме этого было решено усилить меры по розыску военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации.

Об этом во время рабочего совещания заявил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Участие в заседании также приняли заместители начальника ОВА и руководители структурных подразделений, руководство Главного управления Нацполиции, СБУ, ТЦК и СП.

Известно, что в Хмельницкой области начались масштабные проверки работы МСЭКов и ВВК. Начальник местной ОВА отметил, что в этих структурах недопустимы любые злоупотребления, в том числе и коррупционные. А ряд проверок, которые введены в области должны выявить нарушения и затем наказать всех виновных.

Также Сергей Тюрин заявил о том, что во время действия военного положения необходимо усилить меры по розыску военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации.

Руководителям РВА и ОТГ поручено усилить сотрудничество с правоохранительными органами для эффективного решения этого вопроса и нарастить работу по оповещению.

"В условиях военного положения каждый из нас несет ответственность за безопасность государства. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть все вызовы и обеспечить стабильность в области. Задача каждого — добросовестно выполнять свои обязанности и способствовать укреплению обороноспособности страны. Ведь наша победа зависит от каждого из нас", — подчеркнул Сергей Тюрин.

Дело Татьяны Крупы

Напомним, правоохранители 4 октября разоблачили руководительницу МСЭК в Хмельницкой области, а также ее сына — главу областного Пенсионного фонда. Во время обысков у них дома нашли более 6 млн долларов в тумбочке. Они были обвинены в незаконном обогащении. Татьяна Крупа также обвиняется в коррупции и участии в "теневых" схемах уклонения от мобилизации.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе областной МСЭК и взяло ее под стражу.

Известно, что женщина оформила себе и мужу инвалидность, а также, что у нее есть звание "Заслуженный врач Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько взяточников из МСЭК получили реальные тюремные сроки. Журналисты проанализировали Реестр судебных решений и нашли информацию о 216 преступлениях с участием МСЭК за последние три года. Хотя эти статьи предусматривают весьма жесткое наказание, однако реального тюремного срока никто из них не получил. В большинстве своем, они получают испытательный срок даже без конфискации имущества.