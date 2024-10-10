Была журналисткой "Интера" и боролась с сексизмом в Раде: как в начале карьеры выглядела нардеп Ирина Геращенко

Политик начинала карьеру с работы на телеканале "Интер"

Ирина Геращенко — известная украинская политик, которая уже четвертую каденцию сидит в парламенте. Мало кто знает, что она начинала свою карьеру с журналистики, а теперь является важной персоной в "Европейской солидарности".

"Телеграф" решил выяснить, как в молодости выглядела Ирина Геращенко, которая сделала успешную политическую карьеру в Украине.

Ирина Геращенко — что о ней известно

Ирина Геращенко — украинская журналистка, общественный деятель и народный депутат четырех созывов. Она родилась 15 мая 1971 года в Черкассах, сейчас ей 53 года. После окончания школы она поступила в Киевский университет имени Шевченко, который окончила с отличием и получила специальность журналистки.

После университета Ирина Геращенко начала работать по специальности — сначала на "УТ Киев", потом на телеканале "Интер". В начале 2000-х она была пресс-секретарем Международного фонда содействия инвестициям, а потом в 2006-2007 годах была президентом информационного агентства "УНИАН".

С 2003 года Ирина Геращенко работала пресс-секретарем Виктора Ющенко, который тогда был народным депутатом и осталась с ним, когда он был избран президентом.

Уже в 2007 году Ирина Геращенко в первый раз стала народным депутатом — от "Нашей Украины — Народной самообороны". В 2012 году она попала в парламент уже по спискам партии "УДАР". Уже с 2014 года Геращенко примкнула к команде президента Порошенко и прошла в Раду от его партии "Европейская Солидарность". Он назначил ее на должность уполномоченного президентом Украины по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. На этой должности она была до 2019 года. На досрочных парламентских выборах в 2019 году Ирина Геращенко снова прошла в Верховную Раду в списках "Европейской Солидарности".

Ирина Геращенко во время своей политической деятельности запомнилась не только критикой "Слуг народа", но также своей борьбой с сексизмом в парламенте. Так, например, в 2020 году на 8 марта отказалась от цветов с рук Ильи Кивы и назвала его сексистом. А в феврале 2021 года встала и ушла с эфира ток-шоу "Свобода слова" из-за сексистских высказываний Алексея Арестовича.

О личной жизни Ирины Геращенко известно не очень много. Она замужем за бизнесменом Антоном Зацепиным. Пара воспитывает троих детей — двух дочерей Ольгу и Софию, а также сына Александра.

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