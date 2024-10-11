В самом сердце Киева почтили память погибшей в плену журналистки (фото и видео)

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированных территориях

В пятницу, 11 октября, в центре Киева состоялась акция памяти украинской журналистки Виктории Рощиной. Она погибла в русском плену.

Около 19:00 на Майдане Незалежности собрались коллеги, друзья и неравнодушные граждане, чтобы отдать уважение репортеру. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также посетил акцию.

Организаторами акции выступили Премия имени Георгия Гонгадзе и hromadске. Они призывали всех желающих прийти и почтить память Виктории у пространства с флагами в честь погибших во время войны.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 на временно оккупированных территориях, выполняя свои профессиональные обязанности. В мае 2024 г. Россия признала факт ее содержания. Это уже второй случай плена журналистки — в марте 2022 года ее также похищали во время работы над материалом о военных действиях на востоке и юге Украины.

Виктория была известна своим бесстрашием и преданностью профессии. Она работала для hromadske, "Украинской правды", "Радио Свобода", сотрудничала с "Украинским радио", "UA: Первый" и "Цензор.нет". В 2022 году Рощина получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

Коллеги вспоминают Викторию как чрезвычайно преданную своему делу журналистку. "Веку ничто не могло остановить, если в ее голове рождалась идея. Для нее не было ничего важнее журналистики", — рассказывает бывшая шеф-редакторка hromadske Евгения Моторевская.

Информация о смерти Виктории Рощиной поступила ее отцу от российских официальных лиц 10 октября. Позже эту трагическую новость подтвердила и украинская сторона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что наша коллега Ирина Левченко и ее муж с мая 2023 находятся в плену россиян. Ни их точное местонахождение, ни состояние здоровья, ни причины заключения до сих пор неизвестны.