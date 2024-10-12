Когда "План победы" смогут увидеть представители России

У Зеленского дали четкий ответ

На будущем втором Саммите мира вполне могут присутствовать представители России, но не лидер страны Владимир Путин. И им может быть представлен "План победы" Украины.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак корреспондентам ICTV. Он подчеркнул, что решение СНБО о невозможности вести переговоры касается Путина, а не РФ полностью.

"Что касается возможного участия представителей России, наша позиция неизменна, что когда будет готов план и на втором Саммите, мы не исключаем возможность присутствия представителей Российской Федерации, которым может быть представлен этот план", — сказал Ермак.

Также ранее он отмечал, что Украина хочет как можно быстрее получить фидбек от партнеров по "Плану победы". В то же время президент Украины Владимир Зеленский и его офис понимают, что для конкретного ответа, в котором нуждается Украина, нужно время. Ведь наше государство предоставило конкретный план, требующий соответствующих решений — не просто слов.

По словам Ермака, страны-партнеры, которым уже представили "План победы", "глубоко в ситуации" и "все понимают".

"План победы — это о создании условий, чтобы действительно мы двигались вперед к окончанию войны на условиях, которые были бы приемлемы для, в первую очередь, Украины… Я надеюсь, что следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше показывать их поддержку по этому плану ", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский объяснил, в чем смысл "Плана победы" Украины.