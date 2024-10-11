"Нам нужна ваша поддержка": Зеленский сказал, чего сейчас не хватает ВСУ и когда будет второй саммит мира

Зеленский призвал поддержать Украину, которая сейчас входит в сложный зимний период

Украинская армия каждый день сталкивается с нехваткой военной техники, позволяющей эффективно сражаться против российских оккупантов. В настоящее время Вооруженные силы Украины нуждаются в больших поставках от партнеров, в том числе в первую очередь именно техники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Париже во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский призвал поддержать Украину, которая сейчас входит в сложный зимний период.

"Перед зимой нам нужна ваша поддержка", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов относительно ситуации на фронте и ситуации в тылу.

Также Зеленский подтвердил, что в ноябре он хочет провести саммит мира уже второй по счету. Однако пока неясно, как это согласуется с заявлением Офиса президента о том, что второй Глобальный саммит мира, ожидавшийся в ноябре 2024 года, в срок не состоится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на второй Саммит мира планировали пригласить Россию. Владимир Зеленский отметил, что во время встречи был рассмотрен подробный план окончания войны, который подготовит Украина. Второй Глобальный саммит мира Украина планировала провести до того, как в США пройдут президентские выборы.

Следует добавить, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 государств.