Тотальное принуждение к миру: Зеленский объяснил, в чем смысл "Плана победы Украины"

Россиянам нужно принудить к миру и план украинской победы это сделает

Россия считает себя способной игнорировать реальную дипломатию и украинскую "Формулу мира". У Украины нет другого выхода, как применить к российскому режиму принуждение к миру. Реализация "Плана победы Украины" – это то самое тотальное принуждение, после которого Россия не сможет продолжать боевые действия.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Зеленский отметил, что план позволит создать условия для победы Украины.

"Главное — это усилить позицию Украины и наши отношения с нашими ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", – отметил он.

Зеленский добавил, что видит мир – россияне игнорируют реальную дипломатию. Россияне позволяют себе презрительно относиться к "Формуле мира". Россиян нужно заставить пойти на мир и план украинской победы это сделает.

"И если мы реализуем план победы благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, Россия не сможет больше продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл Плана победы. И мы хотим защитить украинскую независимость, украинские семьи, наших людей, право наших детей жить свободно в собственной стране", – резюмировал президент.

Напомним, Зеленский вместо упраздненного заседания "Рамштайна" проведет ряд встреч со своими коллегами, где представит каждому из них "План победы Украины". Он планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Британии и Германии – Киром Стармером и Олафом Шольцем, а также с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также в четверг, 10 октября, Зеленский, прибывший в Лондон, встретился с послом нашей страны в Великобритании Валерием Залужным. Украинский дипломат принимал участие в работе главы государства.